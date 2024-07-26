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Сегодня, 21:11

Гришин: «В Ростове ЦСКА неплохо сыграл в обороне, а в атаке — нет»

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от выступлений армейцев в нынешнем сезоне РПЛ.

— Я не знаю, в какой футбол будет играть Николич. «Локомотив» при нем надежно действовал в обороне и ждал редких моментов в атаке. В Ростове ЦСКА неплохо сыграл в обороне, а в атаке — нет. Меня не удивил прагматичный стиль, который ЦСКА показал в первом матче.

— Зачем ЦСКА сейчас отпускать Чалова, если, скорее всего, атака и так будет играть менее продуктивно?

— Ничего странного в этом нет. Если бы клубу было невыгодно, он бы не отпустил Чалова. И клуб, и игрока устраивают условия, поэтому сделка должна состояться.

— Койта сможет его заменить?

— Сложно судить по одной игре. Во-первых, он приехал прямо к 1-му туру. Набрал он форму или нет, мы не знаем. Скорее всего, не набрал. Надо посмотреть игр 5-6, чтобы составить о нем минимальное представление, — сказал Гришин Metaratings.

На старте нового сезона РПЛ ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Ростовом» — 0:0. В следующем туре армейцы встретятся с «Пари НН».

Источник: Metaratings.ru
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
Марко Николич
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