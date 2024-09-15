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Сегодня, 20:51

Гришин: «Соболев в игре с ЦСКА выпал, первые 60 минут «Зенит» играл вдесятером»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

«Конечно, тяжело играть с тремя большими нападающими. И Соболев в этой игре вообще выпал, первые 60 минут «Зенит» играл вдесятером. Кассьерра в первом тайме не реализовал выход один на один, а во втором тайме был удар головой, когда Игорь Акинфеев спас. Я не видел повтор первого момента выхода Кассьерры один на один, говорят, там был офсайд. ЦСКА владел преимуществом, хорошо отнимал мяч на чужой половине поля, но до моментов дело не дошло. Неплохо вышел Гуарирапа, добавил скорости, видно, что напористый нападающий. Он сыграется с ребятами и будет создавать моменты. Его выход оправдался, по первым 20 минутам он оставил хорошее впечатление», — сказал Гришин Metaratings.ru/

После матча в Москве «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ с 20 очками. ЦСКА идёт на пятой строчке с 13 баллами.

Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

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