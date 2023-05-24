Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:08

Гришин: «КДК все рассудил правильно, в духе спорта. Отменить красную Роши — правильный вариант»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новость о том, что КДК РФС дисквалифицировал нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре игры и отменил красную карточку защитника армейцев Виллиана Роши.

«Я после игры сразу сказал, что Соболева надо дисквалифицировать, а Роша ни в чем не виноват. КДК все рассудил правильно, в духе спорта. Отменить красную защитника ЦСКА — правильный вариант, потому что он просто показывал судье жест Соболева, человек же русского языка не знает. В этом моменте только вина Александра. Можно ли было жестче наказать Соболева? У КДК есть свои правила, по которым они действуют. Я думал, что они дисквалифицируют Александра на большее количество матчей, но четыре игры, значит четыре игры», — цитирует Гришина Metaratings.ru.

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши. Соболев же пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-kdk-rfs-vse-rassudil-pravilno-v-dukhe-sporta-rosha-ni-v-chem-ne-vinovat-253654/
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
Виллиан Роша
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Геннадий Орлов — о Соболеве: «Мне жалко Старостиных, которые смотрят на такого футболиста в красной футболке»
Деменко: «Если ЦСКА обыграет «Краснодар», то уже не отдаст серебро»
Корнюхин не считает, что отъезд бразильцев разобщит «Зенит»
Гладилин считает справедливым решение КДК по защитнику ЦСКА Роше
Масалитин заявил, что «Спартаку» следует сводить Соболева к психологу
Агент Шпинев прокомментировал ситуацию с контрактами Миранчука и Жемалетдинова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баринов — о продлении контракта с «Локомотивом»: «Я очень рад такому событию»

Геннадий Орлов — о Соболеве: «Мне жалко Старостиных, которые смотрят на такого футболиста в красной футболке»