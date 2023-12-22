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Сегодня, 02:54

Гришин — об уходе из «Динамо»: «Газзаев забыл, что находится не во Владикавказе, а мы — не осетины»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Сергей Гришин рассказал, почему не сработался в московском «Динамо» с Валерием Газзаевым.
«Из-за Газзаева я как раз и ушел из «Динамо». Что произошло? Да ничего конкретного: открытого конфликта не было. Газзаев — хороший тренер, может многому научить. Просто мне были не близки его методы. Через какое-то время после его прихода в «Динамо», я понял, что мы не сойдемся.

Газзаев пришел в «Динамо» со своими порядками, которые были у него в «Алании». Но он забыл, что находится не во Владикавказе, а мы — не осетины. К примеру, он требовал от нас играть жестче, чем надо. Южным парням такое по нраву, они все очень импульсивные и с легкостью могли выполнять такие установки. Но лично для меня это не тот футбол, в который я любил играть. Поэтому у Газзаева я не был основным, в отличии от некоторых», — цитирует Sport24 Гришина.

Гришин выступал за «Динамо» с 1996 по 2000 год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-606307-on-zabyl-chto-nakhoditsya-ne-vo-vladikavkaze-eks-futbolist-sbornoy-rossii-ushel-iz-dinamo-iz-za-gazzayeva
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
0
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