Гришин — об уходе из «Динамо»: «Газзаев забыл, что находится не во Владикавказе, а мы — не осетины»

Бывший полузащитник сборной России Сергей Гришин рассказал, почему не сработался в московском «Динамо» с Валерием Газзаевым.

«Из-за Газзаева я как раз и ушел из «Динамо». Что произошло? Да ничего конкретного: открытого конфликта не было. Газзаев — хороший тренер, может многому научить. Просто мне были не близки его методы. Через какое-то время после его прихода в «Динамо», я понял, что мы не сойдемся.

Газзаев пришел в «Динамо» со своими порядками, которые были у него в «Алании». Но он забыл, что находится не во Владикавказе, а мы — не осетины. К примеру, он требовал от нас играть жестче, чем надо. Южным парням такое по нраву, они все очень импульсивные и с легкостью могли выполнять такие установки. Но лично для меня это не тот футбол, в который я любил играть. Поэтому у Газзаева я не был основным, в отличии от некоторых», — цитирует Sport24 Гришина.

Гришин выступал за «Динамо» с 1996 по 2000 год.