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Сегодня, 22:41

Гришин счиает, что ЦСКА сложно бороться с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин подвел итоги всего сезона для московской команды.

«Если команда возьмет Кубок, будет совсем удачно. Бодаться с «Зенитом» пока сложно, у них сильные иностранцы. С питерцами тяжело бороться на длинной дистанции, но во втором круге армейцы все равно одержали победу на своем поле. Народ заждался трофеев, нам нужен Кубок. У питерцев играют хорошие легионеры, с этим глупо спорить. Если ЦСКА покажет более стабильную игру по следующему сезону, то у «Зенита» будет солидный соперник. Думаю, можно усилиться хорошим нападающим, опорным полузащитником и продлить Мойзеса», — приводит слова Гришина «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005149887_grishin_cska_poka_slojno_bodatsya_s_zenitom
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