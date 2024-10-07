Гришин считает, что ЦСКА обязан бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил уровень команды в текущем сезоне.

«В составе армейцев играют футболисты своих национальных команд. Состав очень хороший. Дайте любому тренеру таких футболистов, он их на руках будет носить. Состав очень сильный. Это доказывает положение в турнирной таблице. Семь очков до первого места, еще все можно исправить. Кто-то говорит, что не хватает длины скамейки. Раньше вообще две замены можно было делать. У ЦСКА очень сильный состав, армейцы обязаны претендовать на первое место», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

После 11 туров ЦСКА с 20 очками занимает четвертое место в РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» на 7 баллов.