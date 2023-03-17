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Сегодня, 16:09

Гришин считает, что ЦСКА обыграет «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер «армейской» молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 20-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ), в котором «армейцы» встретятся с «Зенитом».

«Я уверен, что в воскресенье нас ждет очень хорошая и упорная игра, потому что ЦСКА дома играет лучшем, чем на выезде. Это показали последние матчи. В «Зените» играют бразильцы, которые индивидуально посильнее. Но в последних играх петербуржцы показали себя не очень хорошо. Поэтому, думаю, что у «армейцев» есть шансы получить положительный результат и даже выиграть. Плюс у «Зенита» нет пары футболистов, а у ЦСКА все в строю, и на Дивеева можно будет рассчитывать. У тех и у других шансы на победу 50 на 50. Если ЦСКА обыграет «Зенит», нельзя будет говорить, что «армейцы» вклинятся в чемпионскую борьбу. Петербуржцы в этом году точно возьмут золотые медали. Восемь очков — слишком большой отрыв, это невозможно будет отыграть. Поэтому все команды, которые в верхней части турнирной таблицы, будут бороться за тройку», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

Он также заявил, что, если в матче будет быстрый гол, то игра раскроется, в противном же случае счет будет 0:0.

«Или все будет идти до первой ошибки. Очень важно, как восстановятся команды. У обоих клубов еще недавно были игры на кубок. Поэтому, кто лучше восстановится к воскресной игре, тот и будет лучше готов. Скорее всего, ЦСКА обыграет «Зенит», — добавил Гришин.

«Зенит» после 19 туров в нынешнем сезоне РПЛ лидирует в турнирной таблице с 48 очками. ЦСКА занимает пятое место в таблице с 32 очками.

ЦСКА примет «Зенит» на домашней арене в матче 20-го тура 19 марта в 19:30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-skoree-vsego-cska-obygraet-zenit-236204/
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Александр Гришин
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