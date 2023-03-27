Гришин считает, что лучшим тренером сезона в РПЛ должен быть признан Семак

Бывший защитник ЦСКА Александр Гришин считает, что Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», должен быть признан лучшим главным тренером по итогам сезона-2022/2023 в РПЛ.

«Кто претендует на звание лучшего тренера РПЛ по итогам сезона? Думаю, на лучшего тренера сезона могут претендовать только те, кто занимают хорошие места в чемпионате. Если первое место возьмет «Зенит», то этот приз должен по праву принадлежать Семаку. Все-таки никому ранее не удавалось делать «Зенит» чемпионом пять раз подряд. «Зенит» будет чемпионом и в этом году — сомнений нет, потому что «Спартак» все равно будет терять очки. Гандикап никто уже не отыграет. Поэтому Семак — лучший тренер», — цитирует Гришина Legalbet.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 48 очков. Вторым идет «Ростов», набрав 41 очко. Третье место занимает «Спартак» с 40 очками.