Гришин: «В РПЛ много ребят, которые способны заиграть в Европе»

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможный переход нападающего армейцев Федора Чалова в европейский клуб.

«Если поступит выгодное предложение для Чалова и ЦСКА из Турции, то они вместе примут решение и поступят так, как посчитают нужным.

В РПЛ много ребят, которые способны заиграть в Европе. Просто кто-то более раскручен. Поверьте, футболисты за границей играют ненамного лучше российских», – цитирует Гришина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чалов провел 26 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 3 голевые передачи. Его контракт с армейцами рассчитан до конца 2024 года.