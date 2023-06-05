Гришин считает, что Соболев не конкурент Чалову

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об игре нападающего армейцев Федора Чалова.

«В атаке точно лидер. Он, Мойзес и Роша — квалифицированные футболисты. Мойзес нравится на протяжении всего сезона, видно, что это высококлассный игрок. Если клуб сохранит его, это будет победа. Федор вырос ментально, обтерся в нашем чемпионате. Забил 19, мог еще больше. Чалов на сегодня лучший российский нападающий, играющий в РПЛ. Дзюба старый, Соболев не техничный (смеется). Соболев — не конкурент Чалову. Это просто разный уровень», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гришина.

В сезоне-2022/23 чемпионата России 25-летний Чалов принял участие в 30 матчах, забил 19 голов и сделал 6 результативных передач.