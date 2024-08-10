Гришин сравнил «Краснодар» с раненым зверем: «Им некуда отступать»

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Краснодаром».

«В кубковой игре были составы смешанные, в чемпионате будут основные. «Краснодар» сейчас как раненый зверь: им отступать некуда. Уже и пресса не очень хорошо пишет, поэтому они по-любому пойдут выигрывать. ЦСКА все-таки будет играть на контратаках. Это сильная сторона Николича. Кто быстрее гол забьет, тот и получит преимущество.

Хотелось бы, чтобы была голевая игра. Думаю, увидим хороший футбол. Фаворита в этом матче нет: команды только разогнались, по большому счету непонятно, кто на что способен. За «Краснодар» играет преимущество, это его поле. За ЦСКА играет хорошая оборона, мало пропускают они сейчас», — сказал Гришин «СЭ».

«Краснодар» и ЦСКА встретятся в субботу, 10 августа. Игра пройдет в Краснодаре, начало матча — в 20:00 по московскому времени.

После 3-х туров армейцы с 7 очками занимают 3-е место в турнирной таблице. Краснодарцы нходятся на 12-м месте с 3 баллами, не одержав ни одной победы.

Александр Абустин