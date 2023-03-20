Гришин: «Зениту» не хватает забивного нападающего, каким был Азмун»

Бывший тренер академии ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу армейцев над «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ (1:0).

«Игра оставила хорошее впечатление. Был на стадионе, но огромный минус — не было болельщиков ЦСКА и «Зенита». Конечно, это ужасно, потому что футбол — игра для зрителей! В первом тайме было у каждой из команд по одному моменту, где хорошо сыграли вратари. Преимущество было на стороне ЦСКА. Во втором тайме Сергей Семак перестроил игру «Зенита», и игра выровнялась. ЦСКА забил и удержал победный счет за счет строгой игры в обороне. «Зениту» сейчас не хватает забивного нападающего, каким был Азмун. Видно было, что обе команды играли осторожно. «Зенит» устраивал нечейный результат в стратегическом плане. А ЦСКА нужна была только победа, чтобы включиться в борьбу за призовое место», — приводит Sport24 слова Гришина.

ЦСКА занимает 5-е место в чемпионате России, набрав 35 очков. «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице (48 очков).