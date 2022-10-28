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Сегодня, 13:52

Гришин: «В психологическом плане ЦСКА чувствует себя лучше, чем «Локомотив»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива».

— ЦСКА является фаворитом в дерби, — приводит слова Гришина «РБ Спорт». — Даже играя на «РЖД Арене», армейцы должны одержать победу. В «Локомотиве» ничего не поменялось. Там психологический и игровой кризис. Железнодорожникам будет тяжело играть с командами из верхней части таблицы.

— ЦСКА не побеждает в трех матчах подряд. У армейцев спад?

— Нет. Они хорошо играли с «Оренбургом» и с «Динамо». Армейцы простили своих соперников. В психологическом плане ЦСКА чувствует себя лучше, чем «Локомотив». Армейцы точно будут бороться за медали в этом сезоне.

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет завтра, 29 октября и начнется в 19:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-tsska-dolzhen-oderzhat-pobedu-nad-lokomotivom/
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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