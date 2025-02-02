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Гришин выступил за отмену лимита на легионеров в РПЛ

Даниил Аршавский
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Бывший игрок «Динамо» и ЦСКА Александр Гришин призвал отменить лимит на легионеров в чемпионате России и понизить зарплаты российских футболистов.

«Нет смысла ужесточать лимит на легионеров, потому что на российских футболистов взлетит цена. Нужно вообще лимит отменить. Тогда цены будут рыночные. Рынок должен быть честным и чистым. Кто лучше играет, тот и выходит на поле. Тогда наши футболисты задумаются, какого они уровня. Сделать 3 тысячи долларов зарплату, пусть они играют и думают, как им дальше жить!» — цитирует Гришина Legalbet.ru.

Согласно нынешнему регламенту РПЛ, клубы лиги могут иметь в заявке 14 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно могут присутствовать не более 8 легионеров.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
Александр Гришин
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