Гришин заявил, что Чалов делает разницу на поле

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин предположил, сможет ли Федор Чалов в ближайшее время снова поиграть в европейском клубе.

«Не знаю, получится ли у Чалова снова поиграть в Европе. Это решать только ЦСКА. У Федора сейчас контракт с армейцами. Если клуб устроит какое-то предложение, то Чалов сможет уехать в другую команду. ЦСКА нужен хороший, забивной форвард. Чалов в данный момент таким и является. Не думаю, что так просто опустят Федора. Для РПЛ Чалов — высококвалифицированный футболист. Он может делать разницу на поле. Сейчас Чалов ведет борьбу с Малкомом в гонке бомбардиров. Малком уехал домой, поэтому у Федора есть три игры для того, чтобы перегнать бразильца. Но стать вторым бомбардиром в России — тоже почетно», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Чалов в составе ЦСКА забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи.