КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

16 мая, 21:27

Гришин заявил, что Чалов делает разницу на поле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин предположил, сможет ли Федор Чалов в ближайшее время снова поиграть в европейском клубе.

«Не знаю, получится ли у Чалова снова поиграть в Европе. Это решать только ЦСКА. У Федора сейчас контракт с армейцами. Если клуб устроит какое-то предложение, то Чалов сможет уехать в другую команду. ЦСКА нужен хороший, забивной форвард. Чалов в данный момент таким и является. Не думаю, что так просто опустят Федора. Для РПЛ Чалов — высококвалифицированный футболист. Он может делать разницу на поле. Сейчас Чалов ведет борьбу с Малкомом в гонке бомбардиров. Малком уехал домой, поэтому у Федора есть три игры для того, чтобы перегнать бразильца. Но стать вторым бомбардиром в России — тоже почетно», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Чалов в составе ЦСКА забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-chalov-delaet-raznitsu-na-pole-tol-ko-tsska-budet-reshat-uedet-li-on-snova-v-evropu/
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черкасов заявил, что ВАР не является панацеей от несправедливых решений

Гранат считает, что Николич подойдет «Динамо»