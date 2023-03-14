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Сегодня, 19:12

Гришин заявил, что Обляков способен играть в европейском чемпионате

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин заявил, что 24-летний центральный полузащитник Иван Обляков способен играть в европейском чемпионате.

«Есть ли потенциал у Облякова играть в европейском чемпионате? А почему нет, он же играет в российском топ-клубе. Из ЦСКА можно уехать в любой клуб Европы, только надо себя проявлять на нашем уровне. Не понимаю, почему у болельщиков такой негатив к Ивану. Мне нравится как он играет. Обляков выполняет большой объем работы, у него хорошая левая нога, в последних играх начал забивать, может сыграть и на фланге, и закрыть центральную зону. Таких футболистов очень мало в чемпионате России», — приводит слова Гришина Legalbet.

В нынешнем сезоне Обляков принял участие в 25 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Источник: https://legalbet.ru/news/grishin-ne-ponimayu-negativa-bolelshikov-u-oblyakova/
Иван Обляков
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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