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Гришин верит, что ЦСКА будет показывать футбол, который демонстрировал с «Краснодаром» в Кубке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.

«Про ЦСКА могу сказать одно: верю в тренера и то, что команда будет показывать тот футбол, который они продемонстрировали в первой игре с «Краснодаром» в Кубке России. Владимиру Валентиновичу надо дать время, чтобы создать команду. Потому что полгода — совсем маленький срок. Если каждые полгода менять тренеров, толку от этого не будет никакого точно. Надо немножко потерпеть, и все должно наладиться! Также надо успешно попробовать пройти эти два тура с «Крыльями Советов» и «Зенитом». И дальше идти от игры к игре», — приводит слова Гришина Sport24.

После 18 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (45 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-09-grishin-veryu-v-trenera-i-to-chto-tsska-budet-pokazyvat-tot-futbol-kotoryy-demonstrirovala-s-krasnodarom-v-kubke
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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