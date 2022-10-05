Гроссмейстер Крамник рассказал, за кого болеет в РПЛ

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Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник рассказал, какой клуб поддерживает в РПЛ.
Моя любимая команда — «Краснодар», давно за нее болею. Несмотря на все происходящее с клубом, они молодцы, держатся. Да, у них резко ослабился состав, но все равно находятся наверху, борются, как могут. Мне очень симпатична эта команда. К тому же, у меня хорошие отношения с Сергеем Галицким, я искренне уважаю и его как человека, и весь проект», — цитирует Крамника «Газета.ru».
В этом сезоне РПЛ «Краснодар» занимает 5-е место с 21 очком. В следующем туре «быки» на выезде сыграют против «Ростова» 9 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования