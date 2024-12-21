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Сегодня, 22:15

Грулев может подписать контракт с «Пари НН» до лета 2027 года

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Вячеслав Грулев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», переговоры между «Динамо» и «Пари НН» по нападающему бело-голубых Вячеславу Грулеву находятся на продвинутой стадии. Стороны достигли договоренности по длительности контракта — 2,5 года.

Грулев является воспитанником бело-голубых, он выступает за основной состав команды с сезона-2017/18. В текущем сезоне на счету 25-летнего футболиста 8 матчей и 1 гол во всех турнирах.

Нападающий уже выступал за нижегородский клуб в 2020 году (2 матча). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 2,5 миллиона евро.

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Вячеслав Грулев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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