Грулев надеется начать тренировки после перелома ключицы как можно скорее

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал о своем восстановлении после операции в связи с переломом ключицы.

«Сделал операцию, прошла успешно. Потом сказали две недели дать паузу, особо ничего не делать. Затем получил программу, в течение оставшегося времени выполнял все рекомендации. Сейчас обследуем снимки, врачи скажут дальнейший план действий. Пока более детально не обсуждали. Надеюсь начать тренироваться на сборах как можно скорее», — приводит слова Грулева Sport24.

Грулев получил перелом ключицы в выездном матче 5-го тура групповой стадии против «Ахмата» (1:2). Ночью после игры футболист прилетел в Москву и перенес операцию в одной из клиник.

В сезоне-2022/23 Грулев забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за «Динамо».