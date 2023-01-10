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Сегодня, 17:03

Грулев надеется начать тренировки после перелома ключицы как можно скорее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал о своем восстановлении после операции в связи с переломом ключицы.

«Сделал операцию, прошла успешно. Потом сказали две недели дать паузу, особо ничего не делать. Затем получил программу, в течение оставшегося времени выполнял все рекомендации. Сейчас обследуем снимки, врачи скажут дальнейший план действий. Пока более детально не обсуждали. Надеюсь начать тренироваться на сборах как можно скорее», — приводит слова Грулева Sport24.

Грулев получил перелом ключицы в выездном матче 5-го тура групповой стадии против «Ахмата» (1:2). Ночью после игры футболист прилетел в Москву и перенес операцию в одной из клиник.

В сезоне-2022/23 Грулев забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за «Динамо».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-10-grulev-zhdu-plana-deystviy-ot-vrachey-nadeyus-nachat-trenirovatsya-na-sborakh-kak-mozhno-skoreye
Вячеслав Грулев
ФК Динамо (Москва)
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