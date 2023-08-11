Грулев: «У Лички и Шварца схожие немножко философии с точки зрения атаки»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал, в чем поменялась команда за межсезонье при новом главном тренере Марцеле Личке.

«Больше в атаку, естественно, играем с мячом. Поэтому создаются моменты — это то, что тренер просит. Некоторые моменты отрабатываем на тренировках. Не буду раскрывать всех секретов, но дай Бог, чтобы так продолжалось и дальше. При Сандро тоже был атакующий. Я думаю, схожие немножко философии с точки зрения атаки.

Полагаю, все футболисты, особенно те, которые стремятся к высокому уровню, хотят играть с мячом, а не просто бить вперед. Я думаю, что все в принципе одобряют и понимают эти требования Лички», — цитируют «Известия» Грулева.

После трех туров "Динамо" идет на 6-м месте в РПЛ, набрав 4 очка.