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29 марта, 17:30

Грулев об угрозах фанатов «Спартака» в 2021 году: «После этого их болельщики подходили сфоткаться, пообщаться»

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Форвард московского «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал об угрозах болельщиков «Спартака» (2:2) после матча 11-тура РПЛ в сезоне-2021/22.

«По ходу игры произошла стычка, участвовали Джикия, Соболев, кто-то еще. Ничего особенного, потолкались, без перехода на личности, все нормально. Но после этого болельщики «Спартака» писали: «ходи и оборачивайся»

Но в жизни никогда, наверное, не встретишь такого человека, который подойдет и что-то сделает. Наоборот — шли после матча со «Спартаком», мы выиграли или вничью сыграли, а их болельщики подходили сфоткаться, пообщаться. В целом адекватно все», — сказал Грулев в интервью YouTube-каналу Broke Brothers.

Грулев является воспитанником академии «Динамо». За основную команду бело-голубых он провел 136 матчей, забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего футболиста 3 забитых мяча и 2 голевых передачи в 17 встречах за столичный клуб во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Грулева в 2 миллиона евро.

Источник: https://www.youtube.com/@MazurGilya
Вячеслав Грулев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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