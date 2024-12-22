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Сегодня, 11:40

Грулев сможет покинуть «Пари НН» бесплатно в случае вылета команды из РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев.
Вячеслав Грулев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», форвард московского «Динамо» Вячеслав Грулев близок к бесплатному переходу в «Пари НН».

Согласно договору, бело-голубые получат 30 процентов суммы возможной последующей продажи игрока. Также в контракте Грулева прописана опция бесплатного расторжения в случае, если нижегородцам не удастся сохранить место в РПЛ по итогам текущего сезона.

Нападающий является воспитанником «Динамо», он выступает за основной состав команды с сезона-2017/18. В текущем сезоне на его счету 8 матчей и 1 гол во всех турнирах.

Грулев уже выступал за нижегородский клуб в 2020 году (2 матча). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 2,5 миллиона евро.

Вячеслав Грулев
ФК Динамо (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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