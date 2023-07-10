Группа «Ленинград» выступит на открытии OLIMPBET Суперкубка России

Группа «Ленинград» выступит перед началом матча OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА, сообщает официальный сайт РФС.

В ходе церемонии открытия группа исполнит свою знаменитую песню «WWW».

Также в церемонии примет участие группа «Монгол Шуудан», которая споет песню «Москва» на стихи Сергея Есенина.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

«Зенит» и ЦСКА по 7 раз в истории становились обладателями Суперкубка страны.