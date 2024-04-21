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Сегодня, 14:06

Грушевский назвал преждевременными разговоры о возможном увольнении Федотова из ЦСКА

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Известный болельщик ЦСКА и артист Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном увольнении главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«Такие разговоры абсолютно преждевременны. Можно вспомнить, что в прошлом сезоне бывали неудачные отрезки, и в финальной части тоже. Были поражения, весной проиграли «Сочи», было поражение в дерби со «Спартаком». Был скандальный матч с удалениями Соболева и Роши. Поэтому крайне рано думать о том, как стоит поступить с тренерским штабом и главным тренером. Да, вчерашний матч точно не пойдет в актив Владимиру Федотову, но я не думаю, что будет принято решение до конца сезона. Не будем забывать и про Кубок России, где у ЦСКА неплохие шансы на триумф», — сказал Грушевский «СЭ».

Действующий контракт Федотова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.

На данный момент красно-синие занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 24 матчах. 25 апреля армейцы сыграют дома против «Спартака» в перенесенной встрече 21-го тура.

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Михаил Грушевский
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