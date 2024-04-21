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Сегодня, 14:30

Грушевский назвал трагическим совпадением желтую карточку Файзуллаева перед матчем со «Спартаком»

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Известный болельщик ЦСКА и артист Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» поделился мнением о дисквалификации полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева.

В матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) игрок получил желтую карточку, из-за которой он пропустит перенесенную игру 21-го тура против «Спартака», которая состоится 25 апреля.

«Я слышал мнения людей о том, что Файзуллаев намеренно получил желтую карточку. Но, честно говоря, с трудом верю в это. Я давно смотрю футбол и помню, как умел обнулять свои карточки любимчик болельщиков Вагнер Лав, да и другие игроки тоже.

Действительно, иногда футболисты специально стараются сбросить свои карточки, чтобы пропустить выгодный матч. Ну а в этом случае еще накладывается ситуация, что Файзуллаеву после дерби в ночь надо было бы вылетать в сборную Узбекистана на молодежный кубок Азии. Но тот эпизод, в котором Аббосбек получил карточку, предполагал срыв опасной контратаки соперника. Я думаю, что это все-таки просто трагическое совпадение», — сказал Грушевский «СЭ».

В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев принял участие в 26 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.

На данный момент армейский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Михаил Грушевский
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