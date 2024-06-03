Грушевский об отставке Федотова: «Логику можно понять»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера команды Владимира Федотова.

«После неудачного сезона я видел тенденцию в рядах болельщиков, что надо увольнять Федотова. Я бы предпочел бы для чистоты эксперимента увидеть третий сезон под руководством Федотова, потому что первый его сезон был со знаком плюс. Логику отставки можно понять. Но я сочувствую тренерскому штабу. У меня не было ощущения, что они как-то устали или разочаровались в своей работе в ЦСКА.

Очень интересно, кто будет преемником Федотова. Я очень надеюсь, что руководство ЦСКА, принимая, на мой взгляд, непростое и неочевидное решение, имеет запасной вариант. Это очень профессиональный тренерский штаб. Дело даже не в результатах работы в ЦСКА. Федотов и до этого успешно работал в других клубах. Они доказали свою состоятельность. Я надеюсь, что это не просто темпераментное решение от разочарования в результатах сезона, а продуманный шаг, предполагающий концепцию развития клуба», — сказал Грушевский «СЭ».

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в РПЛ и стал обладателем Кубка России.

В минувшем сезоне красно-синие финишировали на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.