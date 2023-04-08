Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:37

Грушевский поздравил Акинфеева с днем рождения: «Игорь — человек со знаком качества»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Известный болельщик ЦСКА, шоумен Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» поздравил вратаря красно-синих Игоря Акинфеева с 37-летием.

«Я очень хорошо помню его первый матч в 2003 году, когда он дебютировал в чемпионате России. Игорю было 16 лет, а он отыграл на ноль. Все болельщики ЦСКА сразу влюбились в этого юного, уверенного в себе бесстрашного паренечка. Вскоре он стал основным вратарем сборной России. В 2005 году выиграл Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Это уникальное явление в российском футболе. Мы с Игорем познакомились в 2007 году. При грустных обстоятельствах, у него порвались кресты. Мы оказались с ним рядом на трибуне. Я был зрителем, и он приехал поддержать свой клуб. С этого времени мы подружились. Игорь — человек со знаком качества. Он точно не закрытый человек. Игорь легок в общении. Он уже двадцать лет в большом футболе», — сказал Грушевский «СЭ».

Также Михаил Грушевский пожелал Игорю Акинфееву, чтобы конец его спортивной карьеры совпал с большим успехом ЦСКА.

«Феноменальная преданность родному клубу. Игорь как начал в ЦСКА в четыре года, так и до сих пор в клубе. Он — легенда красно-синих. Также у него великолепная карьера в сборной России, которая завершилась после блистательного выступления нашей команды на домашнем чемпионате мире в 2018 году. Игорь заслужил, чтобы момент завершения его футбольной карьеры совпал с большим, и, надеюсь заслуженным успехом ЦСКА. Хочу, чтобы он как можно дольше оставался в команде, чтобы травмы обходили его стороной», — добавил Грушевский «СЭ».

37-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе армейцев он шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России, семь раз завоевывал Суперкубок страны и один раз — Кубок УЕФА.

На счету голкипера 840 матчей за всю карьеру: 729 за ЦСКА и 111 за сборную России.

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
Смолов — журналисту: «Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?»
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уилкшир заявил о готовности стать главным тренером «Динамо»

Ветеран ЦСКА поздравил Игоря Акинфеева с днем рождения: «Он у меня на главном месте»