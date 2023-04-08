Грушевский поздравил Акинфеева с днем рождения: «Игорь — человек со знаком качества»

Известный болельщик ЦСКА, шоумен Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» поздравил вратаря красно-синих Игоря Акинфеева с 37-летием.

«Я очень хорошо помню его первый матч в 2003 году, когда он дебютировал в чемпионате России. Игорю было 16 лет, а он отыграл на ноль. Все болельщики ЦСКА сразу влюбились в этого юного, уверенного в себе бесстрашного паренечка. Вскоре он стал основным вратарем сборной России. В 2005 году выиграл Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Это уникальное явление в российском футболе. Мы с Игорем познакомились в 2007 году. При грустных обстоятельствах, у него порвались кресты. Мы оказались с ним рядом на трибуне. Я был зрителем, и он приехал поддержать свой клуб. С этого времени мы подружились. Игорь — человек со знаком качества. Он точно не закрытый человек. Игорь легок в общении. Он уже двадцать лет в большом футболе», — сказал Грушевский «СЭ».

Также Михаил Грушевский пожелал Игорю Акинфееву, чтобы конец его спортивной карьеры совпал с большим успехом ЦСКА.

«Феноменальная преданность родному клубу. Игорь как начал в ЦСКА в четыре года, так и до сих пор в клубе. Он — легенда красно-синих. Также у него великолепная карьера в сборной России, которая завершилась после блистательного выступления нашей команды на домашнем чемпионате мире в 2018 году. Игорь заслужил, чтобы момент завершения его футбольной карьеры совпал с большим, и, надеюсь заслуженным успехом ЦСКА. Хочу, чтобы он как можно дольше оставался в команде, чтобы травмы обходили его стороной», — добавил Грушевский «СЭ».

37-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе армейцев он шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России, семь раз завоевывал Суперкубок страны и один раз — Кубок УЕФА.

На счету голкипера 840 матчей за всю карьеру: 729 за ЦСКА и 111 за сборную России.