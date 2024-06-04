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Грушевский — о дисквалификации Безрукова: «Я не считаю, что его стоило так выпороть за эту шутку»

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Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о дисквалификации полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

«Тут дело довольно тонкое. Степень безобидности шутки всегда очень зыбкая и тонкая. Пошутил Сергей, скажем прямо, дерзко и, я бы сказал, провокационно. Тут стоит соизмерять степень дерзости и щепетильности темы, на которую шутят. Просто представьте себе, что после того матча судья бы пошутил, что ему должно капнуть и от «Краснодара», и от «Рубина», и от «Динамо».

 
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Но, безусловно, это шутка, и, слава богу, что дисквалификация будет лишь условная. Я не считаю, что его стоило так выпороть за эту шутку. В любом случае, я бы в этой ситуации ограничился бы штрафом и воздержался бы даже от условной дисквалификации. Но оставлять это совсем без внимания нельзя. Зачем провоцировать скандалы там, где их нет и не должно быть», сказал Грушевский «СЭ».

Во вторник, 4 июня, председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов рассказал «СЭ» о том, что Безруков дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч рублей за фразу про «денежки» после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).

(Денис Сафронов)

Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Михаил Грушевский
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