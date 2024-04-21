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Сегодня, 14:20

Грушевский — об удалении Роши: «Получилось действительно чудовищно»

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Известный болельщик ЦСКА и артист Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» оценил удаление защитника армейцев Виллиана Роши в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

29-летний бразилец был удален на 19-й минуте встречи за грубый фол против полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева. Изначально главный судья Рафаэль Шафеев показал футболисту желтую карточку, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода.

«По мне, фол Роши был более грубый, чем у Дивеева. В том эпизоде было реально страшно за игрока «Ахмата» с этим попаданием в ногу. Получилось действительно чудовищно. У судьи не было и другого выбора, кроме как удалить его, особенно после просмотра ВАР. Я не являюсь экспертов в судейском деле, поэтому не могу сказать, как стоило поступить арбитру: показать прямую красную или же дать вторую желтую карточку и после этого удалить», — сказал Грушевский «СЭ».

Виллиан Роша. ЦСКА — «Ахмат»: Шафеев не смог самостоятельно оценить фол Роши. Судье помог ВАР

На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

25 апреля команда Владимира Федотова сыграет дома против «Спартака» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Михаил Грушевский
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