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24 апреля, 22:46

Грушевский заявил, что «Локомотив» притягивает заслуженный фарт

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный болельщик ЦСКА, артист, шоумен Михаил Грушевский отреагировал на ничейный результат матча армейцев с «Локомотивом» (1:1) в 24-м туре РПЛ.

«Локомотив» отбивался и даже было ощущение, что проигрывая 0:1 они немножко потягивали время. «Локомотив» рассчитывал, что у команды появится какой-то голевой момент, прежде всего — со стандарта. Впрочем, у Пиняева и Дзюбы были шансы и не со стандарта, но подавляющее преимущество не только по владению, но и по голевым моментам было у ЦСКА. Хочется сказать добрые слова в адрес «Локомотива». Эта команда после зимнего перерыва не просто стала побеждать, но и притягивать фарт и она этот фарт заслужила. Это не просто какая-то халява, это словно какая-то накопительная карма. Нельзя сказать, что судьи благоволят «Локомотиву», — приводит слова Грушевского «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА с 45 очками располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» идет на 10-й позиции, набрав 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-grushevskij-nel-zya-skazat-chto-sud-i-blagovolyat-lokomotivu-komanda-zasluzhila-e-tot-fart/
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