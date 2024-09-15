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Сегодня, 12:10

Гуарирапа рассказал, что мог перейти в ЦСКА еще зимой: «Возникли некоторые трудности»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал «СЭ», что мог перейти в команду зимой 2024 года.

Ранее об интересе московского клуба к нападающему сообщался журналист Иван Карпов.

«Зимой этого года ЦСКА действительно интересовался мной, клуб хотел меня подписать. Но тогда возникли некоторые трудности, из-за которых данный трансфер не состоялся. После этого получилось договориться с «Сочи», где провел хорошие полгода», — сказал Гуарирапа «СЭ».

Зимой Гуарирапа перешел в «Сочи» из венесуэльского клуба «Каракас». В это трансферное окно 21-летний нападающий перешел в ЦСКА из «Сочи» на правах аренды.

ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа

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