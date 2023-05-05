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Сегодня, 15:53

Губернатор Азаров высказался о разгроме «Крыльев Советов» от «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о разгроме «Крыльев Советов» от «Зенита» в матче чемпионата России и рассказал об уровне мотивации команды.

«Мои впечатления от матча? Сегодня для «Крыльев» каждый матч должен быть как самый решающий. В каждой игре нашей команде надо добывать очки, показывать предельную самоотдачу и характер. В игре с «Зенитом» у «Крыльев» ни очков, ни характера. Во втором тайме команда просто выглядела как плюшевые игрушки. Недопустимо так играть на родном стадионе при такой поддержке своих болельщиков. Семак сказал, что «Крылья» — одна из самых мотивированных команд? И после матча со «Спартаком», когда было 2:5, мне говорили: «но у нас же хорошая пресса». Да мне результат нужен, а не хорошая пресса или похвала других команд. Когда я занимался спортом, меня мои тренеры учили: если соперник, который тебя обыграл, хвалит за красивую игру, значит, ты точно не сражался, недоработал, у тебя не было полной самоотдачи. «Крылья» красиво играют, другим играть дают, очки не отбирают. Такая удобненькая для всех команда. Всем нравится. Кроме наших болельщиков, которые ждут очков и для которых имеет безусловное значение место в турнирной таблице», — приводит слова Азарова Metaratings.ru.

«Крылья Советов» после 25 туров в нынешнем сезоне чемпионата России занимают 12-е место в турнирной таблице с 25 очками, находясь в трех баллах от зоны стыковых матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/gubernator-azarov-krylya-udobnenkaya-dlya-vsekh-komanda-vsem-nravitsya-krome-nashikh-bolelshikov-kotorye-zhdut-ochkov-248624/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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