Федорищев о состоянии поля на стадионе в Самаре: «Ждем результатов комиссии. Не хочу строить гипотезы»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии поля на стадионе «Солидарность Самара Арена» перед матчем 15-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Зенитом». Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что матч могут перенести в Санкт-Петербург из-за плохого состояния газона на стадионе в Самаре. 6 ноября в пресс-службе РПЛ сообщили «СЭ», что лига прорабатывает варианты решения ситуации. «В любом виде спорта, как и в футболе, есть регламентированные, официальные процедуры. Мне докладывали, что комиссия будет проводиться сегодня. Будем ждать результатов. Можно ли было предвидеть ситуацию с полем заранее? Есть спортивное руководство и РПЛ, которое определяет, где проходит соревнование, где проходит конкретный матч. Никаких гипотез строить не хочу. Официальная позиция федерации важнее, чем мнение со стороны», — сказал Федорищев «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава». В Самаре убили газон — там нельзя играть. Матч «Крылья» — «Зенит» под угрозой срыва Матч «Крылья Советов» — «Зенит» должен состояться в воскресенье, 9 ноября. Начало игры запланировано на 13.00 мск.

АндрейЕвгеньевич Так поинтеруйся хоть раз, кого он директором клуба назначил.. 09.11.2025

Mick Bush Во всём виноват помощник агронома, неправильные семена принес.....А так то да - спортивная страна. 08.11.2025

Garryman То есть, вы предлагаете, чтобы между стройкой и бабским массовым фитнесом,- министр выбрал.... стройку??? 07.11.2025

ФОКСИ Случайно пиар-губернатор и министр спорта не родственники?.....обилие мозгов одинаковое..... 07.11.2025

Garryman Расстрелом виновных будет руководить лично губернатор. 07.11.2025

Garryman Скоро пойдет на повышение. 07.11.2025

Владимир Горницкий ИИ с вами не согласен. И на мой взгляд, пропедевтика и профилактика совершенно разные вещи, но это бог с ним, не суть важно. Насколько я понимаю ситуацию конкретно с газоном, виновны в этой ситуации те, кто допустил проведение каких-то идиотских мероприятий на поле. Не думаю, что такие ситуациями занимается губернатор. Так что, на мой взгляд, виновны конкретно хозяева стадиона, которые загубили газон ради выгоды от проведения меропрятия. Не испытываю никаких симпатий к Федорищеву, но сама ситуация, когда от губернаторов требуют, чтобы они занимались футболом, это полный абсурд. Равно как и финансирование профессионального спорта из госсредств, в какой бы форме это ни происходило. В этом смысле для меня лично Газпром отличается от РЖД только тем, что у него денег больше... А уж прямое финансирование из бюджета - это вообще ни в какие ворота. 07.11.2025

Дмитрий Ушкачев Есть такое, ты прав. Правда, справедливость... Нет единого для всех. У него - своя картина действительности, которую я не понимаю, но не буду набрасывать в его сторону на вентилятор. 07.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Да нет . Я не говорю что Хова плохой . Просто очень смешной в своей вывернутой правде ..)) 07.11.2025

Дмитрий Ушкачев Это - отдельная тема. Сектантство я не уважаю. Мы - голубая кровь, а у вас грязь под ногтями - это не моё. У нас такой футбол, какого мы заслуживаем. Знаешь, я сначала думаю о болеле хорошо, пока он не разубедит меня. Хова не разубедил. Есть ники похлеще. 07.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Нет . не было . Я вообще вижу мир таким как он есть .)) Скажем так , к Спартаку у меня претензий нет . Есть к иным Тушинским болельщикам , которые бегали по всем веткам и кричали - "мы Спартак , а вы ... )) 07.11.2025

Дмитрий Ушкачев Мы не знаем. Версия - вероятная процентов на больше пятидесяти. У тебя была зависть к тушинским в 90-е? Я не завидовал. Понимал, что они сняли сливки с совка и шинкуют капусту, пока могут. 07.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака А я его не уважаю. Не душа у него болит , а зависть гложет. Было бы в Локо как в Зените , молчал бы в тряпочку. 07.11.2025

Дмитрий Ушкачев Хова - зачётный адепт. Не заговора. У него душа болит за своих. Я его уважаю. Есть идея фикс, но это помогает творчеству. Что касается КС... Шебуршение - хорошее слово. КС все время по грани от пердива ходит. Такое чувство, что тамошние власти сами не знают, нужны ли им деньги на футбольную команду РПЛ. 07.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Да не то чтобы теория заговора , этим у нас Хова занимается . Но какое то шебуршение вокруг КС есть. 07.11.2025

Дмитрий Ушкачев Там еще ни Акрон не играл, ни 3000 человек не выступали. 07.11.2025

Millwall82 уволен, нах..й(с). Пидорищев. 07.11.2025

alexb2025personal Комиссия-то решит "как надо", но зачем устраивать мероприятие на большом стадионе для 3000 спортсменов, если трибуны выглядят, как в фильме "Джентельмены удачи". Неужели в Самаре вообще никаких других мест нет? 07.11.2025

Максим Черный быстро ты, ученок - губер, под газВОРУЕМ лег..... шестерка.. 07.11.2025

Дмитрий Ушкачев Теория заговора. Но, думая об этом, я рад, что в Вологодской области нет приличной футбольной команды. 07.11.2025

Дмитрий Ушкачев Это - контрольный вопрос. 07.11.2025

Haiaxi Мы уже одну гипотезу про 10 команд слышали... 07.11.2025

bandradio А в Дагестане с полем полный порядок? 07.11.2025

Морская свинка_1979 И вы сможете запретить нам в Ростове болеть за Крылышки ? Попытайтесь ! 07.11.2025

VP А кто допустил, что там проходил карнавал с танцами ? 07.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Ну чтобы отодвинуть КС . Да хрен его знает . Но что то этот Федрищев не по губернаторски футболом интересуется. 07.11.2025

oleg ves а про поляну в Каспийске никто в РФС не думает? Пока кто-то из футболистов не травмируется там страшным образом? 07.11.2025

инок А не рассматривался вариант не гробить поле в Самаре, из-за проводимых на нем непрофильных мероприятий, а Федорищев?(( 07.11.2025

DZR Технарь давать за такое и всё. Не готов стадион - играйте на резервном, не готов резервный - получайте технарь. Хватит. Было такое с Торпедо. РФС "в качестве исключения" разрешили провести матч на картофельном поле в Раменском. Как итог 1-1. Перенос матча? А с чего вдруг? Зенит набрал ход, почему должны играть в другие даты? После Зенита у Крылышек снова домашняя игра с Ростовом. Чем занимается руководство Крыльев? Они не знали что со стадионами происходит? До матча менее двух суток, чартеры и гостинницы заказаны, у команды график тренировок и восстановлений - это кто оплатит? Министр спорта не хочет нам рассказать почему бардак? 07.11.2025

Микола Питерский Пришел бы на стадин, вызвал бы директора и сказал бы: "Уволен нах..." 07.11.2025

Дмитрий Ушкачев Легко. Пропедевтическими мероприятиями в юриспруденции обзывается профилатика, т.е. как предотвратить хрень, пока она не произошла (там речь о преступлениях). Федорищев лично Осинькина не увольнял, но он не сделал так, чтобы этот тренер (плоть от плоти КС) остался. Ему было известно, что в Самаре поляна давно не в ладах с природой, но он допустил двойную нагрузку на нее. Тоже - не лично, но он - болельщик клуба. Не простой. Влиятельный. Но у него видно так: хочу - влияю, не хочу - промолчу. 07.11.2025

richardford Есть волна на радио 89.3 Вести ФМ. Так вот сейчас там сказали, что занятие ребёнка футболом обходится родителям в 45 тысяч рублей в месяц. Это без стоимости экиперовки. В группе 20 детей, в месяц набегает 900000 рублей. Вопрос-где посадки деятелей, ответственных за такого рода поборы? Далее, к разговору подключается наш "любимый" министр спорта Дектярёв и заявляет, что в стране имеется большая нехватка спортивных сооружений для занятий детей спортом. Вот. Значит министр, прекращаем заниматься лимитом на легионеров в РПЛ, а занимаемся чем? Правильно, спортивными сооружениями для занятий детей спортом, и чтобы занятия там были бесплатными. 07.11.2025

Реалист-правдоруб Уволен накуй! 07.11.2025

erik.karnizov но тогда при чем тут стадион? Акрону тоже стадион нужен. 07.11.2025

Владимир Горницкий Я не знал, что Федорищев говорил, что "болен футболом". И не знал, что это он уволил Осинькина. В основном читал, что он о каких-то долгах и выплатах судьям говорил. Вы открыли мне глаза. Заодно уж простите мою безграмотность и объясните, что значит "пропедевтически". 07.11.2025

Семён Фадеич В Самаре болет "ЗА" своих, а не как у вас "против" кого то. 07.11.2025

sergey485 Счас будет комиссия, потом поиски виновных, потом наказание невиновных, потом награждение непричастных... Регламент, однако... 07.11.2025

Mikhail Маленькие хитрости от Федорищева. 07.11.2025

Горын Толпу "баранов" на поле выпустила тоже РПЛ? 07.11.2025

Дмитрий Ушкачев Откуда я знаю... У нас если губернатор, значит, - проверенный человек. 07.11.2025

Симон Вирсаладзе Позорище 07.11.2025

АндрейЕвгеньевич Проверенный чеченцами ??!! 07.11.2025

Дмитрий Ушкачев Я считаю, Владимир, что если губернатор "болен" футболом, как он себя позиционирует, то он должен разбираться в состоянии газона на стадионе. Это - не бином Ньютона. Мог бы заранее на ситуацию повлиять. Пропедевтически. Он понимает, что поле "убито", но просто включает чиновничий язык и "сливается". Почему решил, что Осинькин не нужен? Почему не помешал Акрону в Самаре играть? Я не прошу вас отвечать на риторические вопросы. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. 07.11.2025

Морская свинка_1979 Самара, давайте к нам в Ростов играть. Мы против Зенита обеспечим поддержку как дома и даже лучше. 07.11.2025

Kirill Boglovsky Ой, оно ещё существует? Я про Суходрищева, если что 07.11.2025

Владимир Горницкий А вы считаете, что губернатор должен нести ответственность за состояние газона на стадионе? 07.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Вот тоже что то вроде этого в голове вертится. Или Акрон двигают в глав. команды Самарской области. 07.11.2025

Дмитрий Ушкачев А в России почти сто персон губернаторов. То ли - ветки дерева, то ли - руки бога... 07.11.2025

Адекватный спартач Для него слово "ответственность" становится знакомым тогда, когда нужно ответственно подходить к распилу 07.11.2025

ёzhic8 это третья, локальная Самарская персонифицированная 07.11.2025

Дмитрий Ушкачев У России две беды - по классику. Не отнимайте вторую. 07.11.2025

ёzhic8 Очень, очень неудачно вышло Надо ж так, и форум державный, и два интервью сегодня - одна в Китай не хочет, другой в Америку... И тут - коровы засрали поле, да ещё и футбольное Беда 07.11.2025

Владислав Для Зениты такой перенос будет похоронным, весной зубодробительный календарь получится, 7 выездов и 5 домашних игр, 3 из которых с топ-6 (Балтика, Спартак, Краснодар). Плюс кубок России в пути регионов без права на ошибку, где каждый матч на вылет. И там тоже будут дальные выезды. Вообще без проходных игр до середины мая. Но если правда такой огород, то и сейчас не вариант играть, это почти гарантированная потеря очков будет. 07.11.2025

ariston1954 То лез во все щели,а здесь "я не при чем". 07.11.2025

инок "Боливар не вынес двоих" - (КС и Акрон))) 07.11.2025

Шуркан как же меня бесит этот лысый губернатор 07.11.2025

Eshkin Kot Пора ему сказать, уволен на х.. 07.11.2025

Haiaxi Зато 3 тысячи человек, загнанных потоптать футбольное поле, теперь точно знают, что "Россия - спортивная держава." 07.11.2025

erik.karnizov почему-то не удивлен, развалил команду, развалил стадион, походу кому-то не нужен в Самаре футбол. Баба с возу - кобыле легче. 07.11.2025

Дмитрий Ушкачев Нормальный проверенный губернатор. 07.11.2025

ОстроV Zаячий Уже Путин не хочет с ним встречаться. 07.11.2025

Дмитрий Ушкачев "Можно ли было предвидеть ситуацию с полем заранее? Есть спортивное руководство и РПЛ, которое определяет, где проходит соревнование, где проходит конкретный матч. Никаких гипотез строить не хочу. Официальная позиция федерации важнее, чем мнение со стороны" Ответственность? Нет, не знаю. Незнакомое мне слово. 07.11.2025