7 ноября, 12:35

Федорищев о состоянии поля на стадионе в Самаре: «Ждем результатов комиссии. Не хочу строить гипотезы»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
«Солидарность Самара Арена».
Фото ФК «Крылья Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии поля на стадионе «Солидарность Самара Арена» перед матчем 15-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что матч могут перенести в Санкт-Петербург из-за плохого состояния газона на стадионе в Самаре.

6 ноября в пресс-службе РПЛ сообщили «СЭ», что лига прорабатывает варианты решения ситуации.

«В любом виде спорта, как и в футболе, есть регламентированные, официальные процедуры. Мне докладывали, что комиссия будет проводиться сегодня. Будем ждать результатов. Можно ли было предвидеть ситуацию с полем заранее? Есть спортивное руководство и РПЛ, которое определяет, где проходит соревнование, где проходит конкретный матч. Никаких гипотез строить не хочу. Официальная позиция федерации важнее, чем мнение со стороны», — сказал Федорищев «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Стадион &laquo;Солидарность Арена&raquo; в&nbsp;Самаре.В Самаре убили газон — там нельзя играть. Матч «Крылья» — «Зенит» под угрозой срыва

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» должен состояться в воскресенье, 9 ноября. Начало игры запланировано на 13.00 мск.

63

  • АндрейЕвгеньевич

    Так поинтеруйся хоть раз, кого он директором клуба назначил..

    09.11.2025

  • Mick Bush

    Во всём виноват помощник агронома, неправильные семена принес.....А так то да - спортивная страна.

    08.11.2025

  • Garryman

    То есть, вы предлагаете, чтобы между стройкой и бабским массовым фитнесом,- министр выбрал.... стройку???

    07.11.2025

  • ФОКСИ

    Случайно пиар-губернатор и министр спорта не родственники?.....обилие мозгов одинаковое.....

    07.11.2025

  • Garryman

    Расстрелом виновных будет руководить лично губернатор.

    07.11.2025

  • Garryman

    Скоро пойдет на повышение.

    07.11.2025

  • Владимир Горницкий

    ИИ с вами не согласен. И на мой взгляд, пропедевтика и профилактика совершенно разные вещи, но это бог с ним, не суть важно. Насколько я понимаю ситуацию конкретно с газоном, виновны в этой ситуации те, кто допустил проведение каких-то идиотских мероприятий на поле. Не думаю, что такие ситуациями занимается губернатор. Так что, на мой взгляд, виновны конкретно хозяева стадиона, которые загубили газон ради выгоды от проведения меропрятия. Не испытываю никаких симпатий к Федорищеву, но сама ситуация, когда от губернаторов требуют, чтобы они занимались футболом, это полный абсурд. Равно как и финансирование профессионального спорта из госсредств, в какой бы форме это ни происходило. В этом смысле для меня лично Газпром отличается от РЖД только тем, что у него денег больше... А уж прямое финансирование из бюджета - это вообще ни в какие ворота.

    07.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Есть такое, ты прав. Правда, справедливость... Нет единого для всех. У него - своя картина действительности, которую я не понимаю, но не буду набрасывать в его сторону на вентилятор.

    07.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да нет . Я не говорю что Хова плохой . Просто очень смешной в своей вывернутой правде ..))

    07.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это - отдельная тема. Сектантство я не уважаю. Мы - голубая кровь, а у вас грязь под ногтями - это не моё. У нас такой футбол, какого мы заслуживаем. Знаешь, я сначала думаю о болеле хорошо, пока он не разубедит меня. Хова не разубедил. Есть ники похлеще.

    07.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Нет . не было . Я вообще вижу мир таким как он есть .)) Скажем так , к Спартаку у меня претензий нет . Есть к иным Тушинским болельщикам , которые бегали по всем веткам и кричали - "мы Спартак , а вы ... ))

    07.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Мы не знаем. Версия - вероятная процентов на больше пятидесяти. У тебя была зависть к тушинским в 90-е? Я не завидовал. Понимал, что они сняли сливки с совка и шинкуют капусту, пока могут.

    07.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А я его не уважаю. Не душа у него болит , а зависть гложет. Было бы в Локо как в Зените , молчал бы в тряпочку.

    07.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Хова - зачётный адепт. Не заговора. У него душа болит за своих. Я его уважаю. Есть идея фикс, но это помогает творчеству. Что касается КС... Шебуршение - хорошее слово. КС все время по грани от пердива ходит. Такое чувство, что тамошние власти сами не знают, нужны ли им деньги на футбольную команду РПЛ.

    07.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да не то чтобы теория заговора , этим у нас Хова занимается . Но какое то шебуршение вокруг КС есть.

    07.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Там еще ни Акрон не играл, ни 3000 человек не выступали.

    07.11.2025

  • Millwall82

    уволен, нах..й(с). Пидорищев.

    07.11.2025

  • alexb2025personal

    Комиссия-то решит "как надо", но зачем устраивать мероприятие на большом стадионе для 3000 спортсменов, если трибуны выглядят, как в фильме "Джентельмены удачи". Неужели в Самаре вообще никаких других мест нет?

    07.11.2025

  • Максим Черный

    быстро ты, ученок - губер, под газВОРУЕМ лег..... шестерка..

    07.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Теория заговора. Но, думая об этом, я рад, что в Вологодской области нет приличной футбольной команды.

    07.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это - контрольный вопрос.

    07.11.2025

  • Haiaxi

    Мы уже одну гипотезу про 10 команд слышали...

    07.11.2025

  • bandradio

    А в Дагестане с полем полный порядок?

    07.11.2025

  • Морская свинка_1979

    И вы сможете запретить нам в Ростове болеть за Крылышки ? Попытайтесь !

    07.11.2025

  • VP

    А кто допустил, что там проходил карнавал с танцами ?

    07.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну чтобы отодвинуть КС . Да хрен его знает . Но что то этот Федрищев не по губернаторски футболом интересуется.

    07.11.2025

  • oleg ves

    а про поляну в Каспийске никто в РФС не думает? Пока кто-то из футболистов не травмируется там страшным образом?

    07.11.2025

  • инок

    А не рассматривался вариант не гробить поле в Самаре, из-за проводимых на нем непрофильных мероприятий, а Федорищев?((

    07.11.2025

  • DZR

    Технарь давать за такое и всё. Не готов стадион - играйте на резервном, не готов резервный - получайте технарь. Хватит. Было такое с Торпедо. РФС "в качестве исключения" разрешили провести матч на картофельном поле в Раменском. Как итог 1-1. Перенос матча? А с чего вдруг? Зенит набрал ход, почему должны играть в другие даты? После Зенита у Крылышек снова домашняя игра с Ростовом. Чем занимается руководство Крыльев? Они не знали что со стадионами происходит? До матча менее двух суток, чартеры и гостинницы заказаны, у команды график тренировок и восстановлений - это кто оплатит? Министр спорта не хочет нам рассказать почему бардак?

    07.11.2025

  • Микола Питерский

    Пришел бы на стадин, вызвал бы директора и сказал бы: "Уволен нах..."

    07.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Легко. Пропедевтическими мероприятиями в юриспруденции обзывается профилатика, т.е. как предотвратить хрень, пока она не произошла (там речь о преступлениях). Федорищев лично Осинькина не увольнял, но он не сделал так, чтобы этот тренер (плоть от плоти КС) остался. Ему было известно, что в Самаре поляна давно не в ладах с природой, но он допустил двойную нагрузку на нее. Тоже - не лично, но он - болельщик клуба. Не простой. Влиятельный. Но у него видно так: хочу - влияю, не хочу - промолчу.

    07.11.2025

  • richardford

    Есть волна на радио 89.3 Вести ФМ. Так вот сейчас там сказали, что занятие ребёнка футболом обходится родителям в 45 тысяч рублей в месяц. Это без стоимости экиперовки. В группе 20 детей, в месяц набегает 900000 рублей. Вопрос-где посадки деятелей, ответственных за такого рода поборы? Далее, к разговору подключается наш "любимый" министр спорта Дектярёв и заявляет, что в стране имеется большая нехватка спортивных сооружений для занятий детей спортом. Вот. Значит министр, прекращаем заниматься лимитом на легионеров в РПЛ, а занимаемся чем? Правильно, спортивными сооружениями для занятий детей спортом, и чтобы занятия там были бесплатными.

    07.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Уволен накуй!

    07.11.2025

  • erik.karnizov

    но тогда при чем тут стадион? Акрону тоже стадион нужен.

    07.11.2025

  • Владимир Горницкий

    Я не знал, что Федорищев говорил, что "болен футболом". И не знал, что это он уволил Осинькина. В основном читал, что он о каких-то долгах и выплатах судьям говорил. Вы открыли мне глаза. Заодно уж простите мою безграмотность и объясните, что значит "пропедевтически".

    07.11.2025

  • Семён Фадеич

    В Самаре болет "ЗА" своих, а не как у вас "против" кого то.

    07.11.2025

  • sergey485

    Счас будет комиссия, потом поиски виновных, потом наказание невиновных, потом награждение непричастных... Регламент, однако...

    07.11.2025

  • Mikhail

    Маленькие хитрости от Федорищева.

    07.11.2025

  • Горын

    Толпу "баранов" на поле выпустила тоже РПЛ?

    07.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Откуда я знаю... У нас если губернатор, значит, - проверенный человек.

    07.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Позорище

    07.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Проверенный чеченцами ??!!

    07.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я считаю, Владимир, что если губернатор "болен" футболом, как он себя позиционирует, то он должен разбираться в состоянии газона на стадионе. Это - не бином Ньютона. Мог бы заранее на ситуацию повлиять. Пропедевтически. Он понимает, что поле "убито", но просто включает чиновничий язык и "сливается". Почему решил, что Осинькин не нужен? Почему не помешал Акрону в Самаре играть? Я не прошу вас отвечать на риторические вопросы. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.

    07.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Самара, давайте к нам в Ростов играть. Мы против Зенита обеспечим поддержку как дома и даже лучше.

    07.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Ой, оно ещё существует? Я про Суходрищева, если что

    07.11.2025

  • Владимир Горницкий

    А вы считаете, что губернатор должен нести ответственность за состояние газона на стадионе?

    07.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Вот тоже что то вроде этого в голове вертится. Или Акрон двигают в глав. команды Самарской области.

    07.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А в России почти сто персон губернаторов. То ли - ветки дерева, то ли - руки бога...

    07.11.2025

  • Адекватный спартач

    Для него слово "ответственность" становится знакомым тогда, когда нужно ответственно подходить к распилу

    07.11.2025

  • ёzhic8

    это третья, локальная Самарская персонифицированная

    07.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    У России две беды - по классику. Не отнимайте вторую.

    07.11.2025

  • ёzhic8

    Очень, очень неудачно вышло Надо ж так, и форум державный, и два интервью сегодня - одна в Китай не хочет, другой в Америку... И тут - коровы засрали поле, да ещё и футбольное Беда

    07.11.2025

  • Владислав

    Для Зениты такой перенос будет похоронным, весной зубодробительный календарь получится, 7 выездов и 5 домашних игр, 3 из которых с топ-6 (Балтика, Спартак, Краснодар). Плюс кубок России в пути регионов без права на ошибку, где каждый матч на вылет. И там тоже будут дальные выезды. Вообще без проходных игр до середины мая. Но если правда такой огород, то и сейчас не вариант играть, это почти гарантированная потеря очков будет.

    07.11.2025

  • ariston1954

    То лез во все щели,а здесь "я не при чем".

    07.11.2025

  • инок

    "Боливар не вынес двоих" - (КС и Акрон)))

    07.11.2025

  • Шуркан

    как же меня бесит этот лысый губернатор

    07.11.2025

  • Eshkin Kot

    Пора ему сказать, уволен на х..

    07.11.2025

  • Haiaxi

    Зато 3 тысячи человек, загнанных потоптать футбольное поле, теперь точно знают, что "Россия - спортивная держава."

    07.11.2025

  • erik.karnizov

    почему-то не удивлен, развалил команду, развалил стадион, походу кому-то не нужен в Самаре футбол. Баба с возу - кобыле легче.

    07.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Нормальный проверенный губернатор.

    07.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Уже Путин не хочет с ним встречаться.

    07.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Можно ли было предвидеть ситуацию с полем заранее? Есть спортивное руководство и РПЛ, которое определяет, где проходит соревнование, где проходит конкретный матч. Никаких гипотез строить не хочу. Официальная позиция федерации важнее, чем мнение со стороны" Ответственность? Нет, не знаю. Незнакомое мне слово.

    07.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Не хочу строить гипотезы, хочу строить коррупционные схемы и пускать мыльные пузыри..

    07.11.2025

    РПЛ
    ФК Зенит
    ФК Крылья Советов (Самара)
    Вячеслав Федорищев
