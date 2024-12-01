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Сегодня, 19:00

Губернатор Федорищев — об агенте Андрееве: «Павел владеет половиной команды, извлекает прибыль в сотни миллионов рублей»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Вячеслав Федорищев.
Фото Telegram-канал Вячеслава Федорищева
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью «СЭ» рассказал о том, что агент Павел Андреев отказался от встречи с ним. Ранее Федорищев заявил, что в 2 декабря планирует подать очередное заявление в правоохранительные органы — уже по факту работы агентских групп в российском футболе.

«Я попросил его в понедельник приехать на совещание, где мы будем обсуждать на оперативке некоторые аспекты. Несмотря на то что он не является учредителем, Павел владеет половиной команды, извлекает прибыль в сотни миллионов рублей. Причем эти сотни миллионов идут из регионального бюджета. Я хотел его пригласить, нормально поговорить, узнать о его планах. Но он передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет. Позиция странная. Придется обсуждать ситуацию заочно, без него... Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить», — сказал Федорищев «СЭ».

Вячеслав Федорищев. «Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти — его не отпустят». Интервью с губернатором Самарской области
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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