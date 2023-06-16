Губернатор Калининградской области: «Обещали с Fan ID разрешить торговлю пивом. Но мы не видим пива на стадионах»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с «СЭ» высказался о системе Fan ID и продаже пива на стадионах.

— Не будете просить делать первые матчи выездными, как делают некоторые команды из ФНЛ, чтобы довести стадион до нужного состояния?

— Наоборот. Если лига нам даст проводить первые матчи дома, мы будем счастливы. Не хочу на старте вступать в дискуссию, но, если говорить вообще про Fan ID, я не уверен, что такое количество средств идентификации, как камеры и прочее, нужно обкладывать еще и походом в МФЦ. Нам обещали, увязывая с Fan ID, разрешить торговлю пивом на стадионах, но мы до сих пор пиво не видим. Хотя можно было бы установить минимальную цену на 0,5 литра пива, например, 600 рублей. Человек не выпьет больше двух бокалов, тем более с наличием Fan ID. А на стадионах можно было бы продавать контракты на эксклюзивную реализацию пива какой-то марки.

С учетом того что мы попали в ковидные годы, сейчас тоже происходит определенная ситуация со стадионами. У всех проходят разные мероприятия, концерты. Это стало бы серьезной поддержкой. Мы вышли в премьер-лигу, и РОСТЕХ будет из стадиона «Калининград» создавать «РОСТЕХ-Арену». Планируется, что этот нейминг будет оплачивать существенную часть расходов стадиона. А решение по пиву закрыло бы все расходы.

— Условно говоря, нынешний спонсорский контракт, продажа нейминга стадиона и будь еще пиво, «Балтика» была бы самая окупаемая?

— Стадион был бы самым окупаемым.

По итогам сезона-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ. Калининградская команда набрала 67 очков в 34 матчах и заняла 2-е место в турнирной таблице первой лиги.