Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:10

Губернатор Калининградской области о бюджете «Балтики»: «Увеличится в разы»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с «СЭ» высказался об изменениях бюджета «Балтики» в связи с выходом клуба в РПЛ.

— Обычно выход в премьер-лигу подразумевает увеличение бюджета, в первую очередь на трансферы, потому что состав существенно меняется. Будет ли это ждать «Балтику» в межсезонье?

— Несомненно. Мы уже занимаемся трансферами. Сегодня коллеги из спортивного блока прислали несколько новостей.

— А вы онлайн это отслеживаете?

— Конечно, они присылают мне. Право вето всегда есть, но на самом деле решений я никаких не принимаю. Они просто уведомляют меня о том, как у них идут переговоры, кого рассмотрели, с кем договорились или не договорились.

— Насколько это будет большое изменение команды?

— Сергей Николаевич Игнашевич уже говорил, что усиление необходимо на каждой позиции.

— Насколько сильно изменится бюджет в цифрах?

— Бюджет увеличится в разы.

— То есть минимум вдвое?

— Да. Исходя из моего ответа, так получается.

По итогам сезона-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ. Калининградская команда набрала 67 очков в 34 матчах и заняла 2-е место в турнирной таблице первой лиги.

Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Алиханов о целях «Балтики» в РПЛ: «Хотим повторить путь «Оренбурга»
Отец Кузяева опроверг информацию об официальном предложении «Бешикташа» по сыну
В Турции поставили под сомнение новость об официальном предложении «Бешикташа» Кузяеву
РПЛ, таблица переходов лета: Барриоса ждут в Италии, а Рыбус покинет «Спартак»?
«Факел» продлил контракт с защитником Сусловым
Гончаренко рассказал, как он восстанавливает нервы после неудачных матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме рассказали, за какие клубы болеют депутаты

Министр спорта Татарстана рассказал о внедрении карты болельщика на матчах «Рубина»