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Сегодня, 15:13

Губернатор Московской области о выходе «Химок» в РПЛ: «Нужно удержаться и закрепиться среди грандов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 прокомментировал возвращение «Химок» в РПЛ.

— «Химки» вернулись в РПЛ. Как вы встретили это событие?

— Как один из болельщиков, всегда рад за успех наших ребят. У нас играют молодые ребята, в том числе, выпускники собственной школы. Вышли — молодцы! Дальше нужно будет удержаться и закрепиться среди грандов. Понятно, что бюджеты имеют значения. Но «Химки» команда опытная. Надеюсь, у них все получится.

«Химки» заняли первое место в Мелбет-Первой лиге по итогам сезона-2023/24 и вернулись в высший дивизион страны.

Первая лига
РПЛ
ФК Химки
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