Губернатор Московской области о выходе «Химок» в РПЛ: «Нужно удержаться и закрепиться среди грандов»

Сегодня, 15:13
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 прокомментировал возвращение «Химок» в РПЛ.
— «Химки» вернулись в РПЛ. Как вы встретили это событие?
— Как один из болельщиков, всегда рад за успех наших ребят. У нас играют молодые ребята, в том числе, выпускники собственной школы. Вышли — молодцы! Дальше нужно будет удержаться и закрепиться среди грандов. Понятно, что бюджеты имеют значения. Но «Химки» команда опытная. Надеюсь, у них все получится.
«Химки» заняли первое место в Мелбет-Первой лиге по итогам сезона-2023/24 и вернулись в высший дивизион страны.