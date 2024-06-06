Губернатор Московской области о выходе «Химок» в РПЛ: «Нужно удержаться и закрепиться среди грандов»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 прокомментировал возвращение «Химок» в РПЛ.

— «Химки» вернулись в РПЛ. Как вы встретили это событие?

— Как один из болельщиков, всегда рад за успех наших ребят. У нас играют молодые ребята, в том числе, выпускники собственной школы. Вышли — молодцы! Дальше нужно будет удержаться и закрепиться среди грандов. Понятно, что бюджеты имеют значения. Но «Химки» команда опытная. Надеюсь, у них все получится.

«Химки» заняли первое место в Мелбет-Первой лиге по итогам сезона-2023/24 и вернулись в высший дивизион страны.