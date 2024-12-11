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Сегодня, 12:22

Губернатор Нижегородской области Никитин раскритиковал комментаторов за непрофессиональное отношение

Сергей Разин
корреспондент
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал выступление «Пари НН» в текущем сезоне РПЛ.

«Показатели посещаемости домашних матчей ФК «Пари НН» — среди лучших в рейтинге РПЛ! Наши болельщики просто супер, создают невероятную атмосферу на трибунах! Спасибо вам за поддержку! И эта позиция в рейтинге — доказательство необъективности высказываний на одном из спортивных каналов во время трансляции матча (уважаю работу творческих команд вещателей, но такое непрофессиональное отношение к людям и клубам — недопустимо)», — написал Никитин в своем телеграм-канале.

Давид Мелик-Гусейнов и&nbsp;Роман Нагучев . «Вероятно, Нагучев до сих пор живет временами ЧМ-2018, его репортаж вызвал недоумение». «Пари НН» ответил «Матч ТВ»

24 ноября комментатор Роман Нагучев раскритиковал качество газона на стадионе нижегородцев во время матча 16-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0).

«Пари НН» после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

Источник: Телеграм-канал Игоря Никитина
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ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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