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Сегодня, 12:30

Губернатор Нижегородской области объяснил увольнение Юрана из «Пари НН» футбольной логикой

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 высказался об увольнении Сергея Юрана из «Пари НН».

— В чем была причина увольнения Юрана?

— Шесть поражений подряд. Есть футбольные правила и футбольная логика, что должны быть перемены после таких результатов. Причем поражения были не простые, а с довольно крупным счетом. То решение, которое принял совет директоров, было обоснованным и имело право на существование.

Юран покинул «Пари НН» в апреле 2024 года после 6 поражений подряд. Его сменил серб Саша Илич.

Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
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