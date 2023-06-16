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Сегодня, 13:35

Губернатор Нижегородской области оценил выступление «Пари НН» в РПЛ: «Вторая половина сезона не радовала»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в разговоре с «СЭ» оценил выступление «Пари НН» в чемпионате России сезона-2022/23.

«К сожалению, вторая половина сезона не радовала красивой игрой. У нас была выбрана ставка на Галактионова, которая не реализовалась после его ухода в «Локомотив». Стратегически произошел разлад, сбой системы в середине сезона. Несмотря на это, мы выполнили задачу, остались в РПЛ», — сказал Никитин «СЭ».

В сезоне-2022/23 «Пари НН» занял 13-е место в чемпионате России. В стыковых матчах нижегородцы по сумме двух встреч обыграли «Родину» (3:2) и сохранили прописку в РПЛ.

ФК Нижний Новгород
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