Губернатор Нижегородской области пожелал удачи новому главному тренеру «Нижнего Новгорода»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал назначением Артема Горлова на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Были очень достойные и опытные кандидаты, выбор непростой. Но мы избраны Молодежной столицей страны, и я за то, чтобы давать дорогу молодым и открывать таланты! Наш выбор пал на молодого и перспективного Артема Горлова. ФК «Нижний Новгород» — тоже молодой клуб, который уже успел выйти и закрепиться в РПЛ. Ребята горят желанием играть и выигрывать. Желаю Артему удивить всех, сломать шаблоны и реализовать свои самые смелые идеи!» — приводит слова губернатора сайт нижегородской команды.

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что с новым главным тренером команды заключили контракт на три года.

31 декабря «Енисей» и тренер Артем Горлов договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон.