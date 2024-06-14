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Сегодня, 15:45

Губернатор Нижегородской области сообщил о формировании спортивного блока «Пари НН»

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги заседания совета директоров «Пари НН».

«Позиция председателя совета директоров у нас по спонсорскому контракту за нашим партнером — компанией «Пари» и за ними будет соответствующее решение. Давид Мелик-Гусейнов продолжит свою работу. Сейчас идет формирование спортивного блока. Информация будет появляться по мере принятия решений», — сказал Никитин.

Заседание совета директоров АНО «Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» состоялось в четверг, 13 июня. По итогам сезона-2023/24 команда сохранила место в РПЛ, в стыковых матчах сумев переиграть тульский «Арсенал».

РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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