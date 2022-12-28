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Сегодня, 16:21

Губернатор поддерживает кандидатуру Горлова на пост тренера «НН», спонсор — за более опытного специалиста

Алина Савинова
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Стали известны вероятные кандидаты на должность главного тренера «Нижнего Новгорода», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в ноябре клуб вел переговоры по Владиславу Радимову, который работает в системе «Зенита». После всех собеседований основным кандидатом был выбран главный тренер «Енисея» Артем Горлов.

Отмечается, что за назначение 35-летнего Горлова выступает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Однако главный спонсор нижегородского клуба не поддерживает эту идею, считая, что команде нужен более опытный специалист.

В ноябре главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов решил покинуть свой пост и перешел на работу в «Локомотив».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rasklad-po-treneru-pari-nn-gubernator-podderzhivaet-gorlova-sponsor-za-bolee-opy-tnogo-spetsialista/
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