Губернатор Ростовской области Голубев: «Надо двигаться дальше, победы придут»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, чего не хватило «Ростову» для борьбы за первую тройку.

«Конкуренция в РПЛ очень высокая, слабых коллективов вообще нет, каждая команда может любую обыграть. Это, в целом, на уровень футбола в нашей стране очень хорошо влияет. Поэтому в этом направлении надо дальше двигаться, а победы придут», — сказал Голубев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

По итогам сезона-2023/24 «Ростов» занял седьмое место в чемпионате России, набрав 43 очка.