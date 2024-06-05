Губернатор Ростовской области Голубев: «Сроки открытия аэропорта зависят от событий в зоне СВО»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда может быть возобновлена работа аэропорта.

«У меня такой информации нет [по возможному открытию аэропорта]. Все зависит от того, что будет происходить в зоне СВО», — сказал Голубев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

В Ростове-на-Дону с 2022 года закрыт аэропорт «Платов». Команды добираются до города от ближайших открытых аэропортов 4-5 часов на автобусе.

В сезоне-2023/24 «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. По итогам 30 туров команда Валерия Карпина одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.