Губернатор Ростовской области Голубев положительно оценил работу Карпина в клубе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в разговоре с «СЭ» заявил, что «Ростов» достоин занимать самые высокие места в чемпионате России.

«С большим уважением отношусь к Валерию Георгиевичу. Он бывший игрок «Спартака» — это команда, за которую я всегда болел. Считаю его профессионалом, рисунок игры его команды хороший. Считаю, что команда достойна занимать самые высокие места в РПЛ», — сказал Голубев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

По итогам сезона-2023/24 «Ростов» занял седьмое место в чемпионате России, набрав 43 очка.