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Сегодня, 18:00

Глава Ростовской области Голубев: «Сейчас нет нагрузки на сборную, Карпин может совмещать»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев в разговоре с «СЭ» поделился своим мнением о совмещении Валерием Карпиным работы в «Ростове» и сборной России.

— Довольны ли тем, что Карпин совмещает пост в сборной и «Ростове»?

— С учетом того, что сейчас нет большой нагрузки на сборную, мы нигде не играем, так вот товарищеские матчи. Я думаю, что вполне можно совмещать, — сказал Голубев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

— То есть когда нас вернут совмещать уже будет нежелательно?

— Я думаю, что да.

По итогам сезона-2023/24 «Ростов» занял седьмое место в чемпионате России, набрав 43 очка. Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Его контракт с РФС рассчитан до августа 2024 года.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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