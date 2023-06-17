Губернатор Ростовской области Голубев заявил, что доволен работой Карпина в «Ростове»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что прошедший сезон получился успешным для «Ростова».

«Валерием [Карпиным] я доволен. Молодыми ребятами, без легионеров создал команду. Несмотря на то что немного не хватило до медалей и во втором круге немного просели, я считаю, что сезон получился успешным. Сейчас мы уже работаем над тактикой и стратегией на следующий сезон. Еще не все высоты покорены, поэтому с Валерием мы еще поработаем. Тем более ему нравится в Ростове-на-Дону», — приводит ТАСС слова Голубева.

По итогам сезона-2022/23 «Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Победителем РПЛ в пятый раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали завоевал ЦСКА, бронзовые награды достались «Спартаку».