22 октября, 13:56

Губернатор Ростовской области Слюсарь встретился с игроками «Ростова»

Сергей Ярошенко

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с игроками и тренерским штабом «Ростова».

«Сейчас для клуба непростое время, и важно, чтобы каждый чувствовал поддержку. Никого не оставим один на один с трудностями. Поговорили откровенно — и о текущей ситуации, и о будущем. Клуб живет и будет жить дальше. Продолжим делать все, чтобы он оставался сильным и конкурентоспособным. За нами — поддержка, за командой — красивая игра и победы. Перед сегодняшним матчем пожелал футболистам уверенности. Не сомневаюсь, что «Ростов» еще не раз порадует своих болельщиков!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.

15 октября Арташес Арутюнянц объявил об уходе с поста президента «Ростова», который он занимал с июня 2017 года, а генеральный директор клуба Игорь Гончаров признал, что у «Ростова» есть долги.

По информации инсайдера Ивана Карпова, Арутюнянца на посту сменит бизнесмен Иван Саввиди, который является президентом греческого ПАОКа.

Иван Саввиди.Саввиди возвращается в «Ростов»? Похоже, владелец ПАОК получит акции Арутюнянца
Источник: Telegram-канал Юрия Слюсаря
12

  • Дед33

    Ты что ты цепляешься? К словам придираешься. Придираст... Сам генеральный директов публично выразил озабоченность фининсовым положением клуба. Или тебе важнее точная цифра долга за аренду, по зарплате и прочее и прочее? Что тебе даст точная цифра, формалист ты наш?

    23.10.2025

  • SuperDennis

    А куда он ушел? Он по-прежнему акционер и член совета директоров.

    22.10.2025

  • SuperDennis

    Так откуда эта цифра взялась, почему не ответил? Придумал?

    22.10.2025

  • Дед33

    Отвечаю: кассовый разрыв — это временная нехватка денег на необходимые расходы. А предприятие на плаву, потому что постоянно переносит выплату долгов. При этом в активы пишет будущие взносы спонсоров, которые потерялись. Сам генеральный директор теперь не знает, как они будут проходить лицензирование. А ты говоришь... Или дядя Ваня придет и порядок наведет?

    22.10.2025

  • merniloskut

    Прямой ростовский путь в 1-ю лигу. Там легче будет, помяните... слово.

    22.10.2025

  • SuperDennis

    Дед33, про кассовый разрыв поясни, ты знаешь, что это такое? Два миллиарда это не кассовый разрыв, а отрицательная величина чистых активов. Она неизменная по отчетности АО ФК Ростов последние пять лет. Краткосрочные активы превышают краткосрочные обязательства. Выручка также превышает краткосрочные обязательства. Предприятие платежеспособно. P.S. не читай rostovgazeta.ru, там какая-то безграмотная дуреха глупость написала.

    22.10.2025

  • fatka

    Почему ушел Арутюнянц!?

    22.10.2025

  • m_16

    Всегда потом можно будет сказать, что Митрофанов и Дюков виноваты. Ну с Химками же прокатило.

    22.10.2025

  • Дед33

    Кассовый разрыв - два миллиарда рублей. Спонсоры разбежались. Арташес теперь платить точно не будет. Город дает 750 миллионов на год. Кто погасит долг?

    22.10.2025

  • Михаил 888

    Поживем увидим -пока губернатор производит впечатление очень хорошее,но как это будет на дистанции трудно предсказать.

    22.10.2025

  • Морская свинка_1979

    Хотелось бы верить чиновнику. Но не знаю. Ростсельмашу удачи и процветания.

    22.10.2025

  • SuperDennis

    Спасибо, Юрий Борисович, за теплые слова поддержки. Команде и клубу приятно Ваше внимание и заинтересованность в процветании ФК Ростов.

    22.10.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Ростов
